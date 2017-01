Polícia Civil investiga incêndio em clínica

00:00 · 12.01.2017 por Messias Borges - Repórter

De acordo com o proprietário, cerca de 80% do imóvel foram destruídos pelas chamas. Nada foi roubado pelos criminosos que invadiram o prédio da clínica, situado na localidade de Lagoa de Cima, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza

Um suposto assalto terminou em um incêndio e destruiu 80% do principal compartimento da clínica veterinária especializada em equinos Equifort. O caso ocorreu, na noite da última terça-feira (10) e está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz (DMA).

Os proprietário da clinica registraram Boletim de Ocorrência (B.O.) da ação criminosa no dia de ontem. Segundo o empresário Marcos Martins, por volta de 19h da terça-feira, um homem chegou à clínica, que fica localizada em um sítio no Distrito de Lagoa de Cima, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e chamou o caseiro, a única pessoa que ainda estava no local.

Quando o funcionário do estabelecimento se aproximou do portão, o suspeito o abordou e anunciou o assalto. Ao entrar no estabelecimento, o homem teria dito que "outros dois já estão lá embaixo", referindo-se, para Martins, ao galpão subterrâneo onde ficava o principal compartimento da clínica, que concentrava o centro cirúrgico, a farmácia e o escritório.

Enquanto um homem mantinha o caseiro como refém, a suposta dupla teria ateado fogo contra o galpão, destruindo cerca de 80% do cômodo. O empresário entrevistado avalia que o prejuízo financeiro foi de cerca de R$ 200 mil.

Após realizar a ação, um dos criminosos avisou ao comparsa que estava com o caseiro através de uma batida na janela, e os três bandidos fugiram sem levar nada de valor, conforme informações repassada à reportagem pelo proprietário.

Segundo a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, uma equipe de policiais civis realizou diligências durante o dia de ontem para levantar mais informações sobre os casos e chegar aos suspeitos. Uma das dificuldades a serem enfrentadas pela Polícia é que o local não possui câmeras de vigilância.

A Polícia Civil deve solicitar uma perícia no local e a confecção de um retrato falado com as informações repassadas pelo caseiro com as características dos suspeitos. Até a noite de ontem, ninguém havia sido preso pelo incêndio e não havia pistas dos criminosos.

Equinos

Os animais que eram atendidos na clínica veterinária, no momento da ação criminosa, não foram atingidos pelo fogo, pois estavam alocados em outro galpão. A Equifort foi aberta recentemente e é uma clínica especializada no tratamento de equinos no Ceará.