Polícia Civil fecha cartório irregular

01:00 · 10.05.2018

A filial de um cartório de Aracati que funcionava de forma irregular, no bairro Maraponga, em Fortaleza, foi fechada, na manhã de ontem, em uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Aracati. Além disso, policiais civis cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nas cidades de Aracati e Fortaleza, na segunda parte da 'Operação Revisional', que apura fraudes em contratos de financiamentos bancários.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam documentos autenticados, selos cartoriais, timbres e carimbos originais da sede irregular do Cartório Cícero Pessoa, em Fortaleza. A sede do cartório está situada no Distrito de Mata Fresca, em Aracati, e só tem permissão para atuar no Município do Litoral Leste cearense.

Segundo a investigação, a sede irregular funcionava há cerca de dois anos e estava fechada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O material foi recolhido e levado para a Delegacia de Aracati. Um dos mandados de prisão foi cumprido na residência do filho do proprietário do cartório.

Prisões

Conforme a SSPDS, as investigações que apuravam fraudes em documentos e estelionatos cometidos contra vítimas no município de Aracati duraram um ano. A Polícia Civil descobriu que os criminosos utilizavam nomes de terceiros para solicitar financiamentos bancários para a compra de veículos. A prática de estelionato, de acordo com as apurações, eram coordenadas por um homem que ficava responsável por catalogar vítimas com "perfil de bom pagador" para facilitar a liberação dos financiamentos junto ao banco.

Durante o cumprimento dos mandados, foram presos Carla Luciana de Lima Silva; Venâncio Cassemiro Viana; Jesemiel dos Santos Azevedo; e José Carlos Vieira Lourenço.