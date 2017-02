Polícia apreende droga e arma banhada a ouro

00:00 · 07.02.2017

Dois laboratórios de droga foram desmontados pela Polícia Civil, na última sexta-feira (3), na Varjota e na comunidade do 'Lagamar', no São João do Tauape. Na investida realizada na Rua Tavares Coutinho, na Varjota, a Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) apreendeu três armas - incluindo uma metralhadora e um revólver banhado a ouro - e mais de 10Kg de cocaína, além de objetos usados para a preparação da droga. Parte da cocaína apreendida vinha de outros Estados em balões plásticos, imersos em tanques de combustível de caminhões.

Jonathan Menezes da Costa, o 'Chacal' ou 'Johnny Bombado', 32, era o responsável pelo imóvel, no bairro Varjota, e pelo material. Conforme a delegada Patrícia Bezerra, diretora da DCTD, a facção criminosa que 'Chacal' faz parte é a mesma de José Édson Honório de Sousa, o 'Tourão', que foi preso em janeiro, quando a Polícia achou droga em um piso falso na casa dele. Segundo Patrícia, 'Chacal' é uma espécie de gerente da organização criminosa. "O patrão ainda não foi preso, mas será. O 'Chacal' é o braço direito dele".

A quadrilha seria uma das principais distribuidoras de drogas nos bairros nobres de Fortaleza, como Varjota, Aldeota, Papicu, Meireles e Praia de Iracema. Conforme a delegada, a droga que estava sendo preparada seria vendida nos eventos de Pré-Carnaval. "A especialidade deles é a cocaína, que por ser cara, é consumida por pessoas de poder aquisitivo maior".

'Chacal' responde diversas vezes pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A quadrilha que integra trazia cocaína de outros Estados, dentro de balões, transportados nos tanques de caminhões. Patrícia Bezerra não revelou a rota que o entorpecente fez para chegar ao Ceará.

A respeito das armas encontradas no imóvel, a delegada disse que demonstram o poder de fogo e o poder aquisitivo do bando. "Banhar uma arma a ouro é muito caro. Entendemos como um deboche. Só mostra a certeza que eles tinham que nunca seria apreendida", afirmou.

Lagamar

O outro laboratório desmontado, no dia 3, funcionava na comunidade do Lagamar. Um homem identificado como Pedro Henrique Barbosa Soares, 23, foi preso. Ele estava desidratando crack, em um apartamento alugado. O cerco ao local aconteceu, quando a Polícia recebeu uma denúncia sobre um suposto esquema de tráfico no local.

"O denunciante forneceu características que nos fizeram chegar ao Pedro. As equipes seguiram o suspeito e o abordaram em um posto de combustível. Dentro do carro encontraram 45 gramas de crack", disse Lucas Aragão, diretor adjunto da DCTD. No apartamento os agentes apreenderam um micro-ondas, uma balança de precisão, 145 gramas de crack, 1,5Kg de maconha e 400 gramas de cocaína.