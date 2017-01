PMs fazem movimento para diminuir viaturas nas ruas

00:00 · 09.01.2017

Na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), dezenas de policiais aguardavam atendimento. Por volta das 15 horas, cerca de 30 policiais militares estavam "parados" na Especializada aguardando atendimento para realizar procedimentos Dois adolescentes foram apreendidos com baladeiras e um pássaro morto. Os PMs conduziram os menores sob alegação de crime ambiental ( Foto: VC Repórter )

Várias cidades do Estado foram afetadas pela 'Operação Tolerância Zero', iniciada às 18h do último sábado (9) e intensificada ontem. Conforme a convocação dos organizadores, feita pelas redes sociais, o intuito era levar um número grande de ocorrências para as Delegacias de Polícia Civil, para que as viaturas fiquem o maior tempo possível no local e o policiamento ostensivo nas ruas fosse reduzido. Segundo os próprios PMs, a ação acontece em retaliação ao Governo, por conta do aumento salarial.

Somente das 8h às 16h, 18 viaturas estiveram na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Conforme o policial que estava na permanência, 13 ocorrências foram levadas pela PM. O agente afirmou que o movimento triplicou se comparado a um domingo normal.

"Teve até crime ambiental. Nunca tinha visto aqui na DCA. Dois adolescentes mataram um passarinho com uma baladeira e foram conduzidos para cá. Trouxeram a baladeira e o passarinho morto como prova. Está tudo ai", declarou o policial, que preferiu não se identificar.

As outras ocorrências registradas na DCA foram por receptação, tráfico de drogas, pilotar veículo sem documentação e a maioria por uso de drogas. No momento em que a reportagem esteve na Especializada havia seis viaturas paradas. Três delas do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), responsável pelo patrulhamento da orla.

O policial na permanência informou que os flagrantes estavam durando, em média, uma hora e meia para serem finalizados. "Além do procedimento daqui, os policiais ainda precisam levar o adolescente para a o exame corpo de delito, na Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que está muito cheia também".

Um funcionário terceirizado do Complexo, onde fica a DCA, se disse admirado com o movimento. "Fazia tempo que não via tanta viatura aqui. Chega mais a todo instante. Toda hora tem muito policial esperando para ser atendido. Já teve horas que contei mais de 20", afirmou.

Capital e Interior

Na Delegacia plantonista do Centro, o 34ºDP, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso de entorpecente e dois flagrantes por roubo, das 8h às 18h. "Até agora o movimento não foi alterado. As ocorrências que registramos foram as de rotina. No Centro da Cidade há realmente uma incidência grande de roubos. Não fugiu da normalidade. O que pode ter sido motivado pela operação foi o T.C.O. Por uso, porque a pessoa conduzida portava uma quantidade diminuta de maconha, apenas um cigarro. A presunção é que seja um usuário", afirmou o delegado plantonista, Carlos Eduardo Pires Rocha.

O movimento para o registro de Boletim de Ocorrência (B.O.) e expedição de Guias Cadavéricas foi muito alto, segundo o delegado. Durante a tarde, a expectativa é que cada pessoa esperasse, no mínimo, três horas por um B.O.. "Os flagrantes têm prioridade. O registro de B.O. Só é retomado quando não tem mais flagrante. Por conta disto, muita gente desiste ou procura outra Delegacia", afirmou um policial que estava na permanência.

No 30ºDP (São Cristóvão) e na Delegacia Metropolitana de Maracanaú muitas viaturas estavam paradas. Um policial militar que aguardava na porta da DP disse que o movimento estava ganhando corpo. "Não adianta negar. Estamos sim fazendo um movimento em busca de salários melhores e de condições de trabalho. O Governo quer enganar o povo dizendo que está fazendo alguma coisa pela Polícia, mas não está. Agora é tolerância zero mesmo", declarou.

Uma mulher que aguardava para fazer B.O. Afirmou que ficou surpresa com a operação. "E já não era tolerância zero? Quer dizer que a Polícia fazia vista grossa para alguns crimes ou que só se sente motivada quando quer pressionar o Governo?".

Continuidade

Lideranças políticas e membros das associações divulgaram um vídeo, na noite de ontem, dizendo que haverá a continuidade da operação. Segundo o soldado Noélio, o objetivo do movimento "é sensibilizar o Governo sobre a tabela enviada à Assembleia, em que um soldado tem um aumento de R$ 2,62 em uma das parcelas". As lideranças consideraram o movimento do fim de semana "um sucesso" e ressaltaram a "participação em massa dos policiais do Interior".

O coronel Lauro Carlos de Araújo Prado, secretário adjunto da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), disse que a Pasta acompanhou a movimentação de perto e implantou medidas para que não houvesse prejuízo à sociedade. "As ocorrências não foram acima do fluxo normal de domingo. Tentaram, mas não houve a adesão que eles esperavam", afirmou.

Segundo o coronel, houve também a tentativa de espalhar notícias falsas para disseminar uma sensação de insegurança. "Tentaram criar um caos nas redes sociais. Querem passar como verdade uma coisa que não é. O número de ocorrências está dentro do esperado e as Delegacias e o policiamento ostensivo estão funcionando normalmente. Não houve prejuízo nenhum no número de PMs nas ruas", declarou Prado.