PM reage a assalto, mata um suspeito e deixa outro ferido

00:00 · 29.12.2016

O policial militar trafegava pelo Conjunto Jereissati II. Quando abordado pela dupla ele reagiu. Um dos homens morreu na hora e outro foi baleado

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reagiu a uma tentativa de assalto, matou um dos suspeitos e deixou o outro ferido, na manhã de ontem, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As informações são do comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 8, tenente-coronel Océlio Alves.

O policial militar trafegava pela Avenida XIX, no bairro Conjunto Jereissati II, quando foi abordado pela dupla, que portava um simulacro de revólver e utilizava uma motocicleta Honda Fan 150, de placas OIF-0991, para realizar a ação criminosa.

Após a dupla anunciar o assalto e pedir o aparelho celular, o subtenente reagiu e baleou os dois homens. Paulo Renato da Costa Lopes não resistiu aos ferimentos ocasionados pelos disparos e morreu na hora. Já Francisco Wanderson Xavier Soares foi socorrido e levado ao hospital sob custódia policial. O militar se apresentou ao 24º DP (Conjunto Jereissati II), onde prestou depoimento e foi liberado.

Mortes semelhantes

Paulo Renato é o quinto suspeito de assalto morto, na Capital ou na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nos últimos três dias. Anteontem, uma dupla trocou tiros com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), no bairro Parquelândia, em Fortaleza, após um assalto na região. O suspeito identificado como Antônio Leandro Gomes Cassiano, 18, foi baleado e morreu. Um adolescente de 16 anos, também foi atingido, mas sobreviveu e foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Na segunda-feira (26) à tarde, três patrulhas da Polícia Militar perseguiram e trocaram tiros com um grupo que teria roubado uma loja de telefonia no bairro Aldeota, em Fortaleza. Um suspeito foi morto e três adolescentes apreendidos.

No fim da noite daquele dia, mais dois suspeitos, não identificados, foram mortos durante um assalto a um ônibus em Caucaia, na RMF, por um passageiro que reagiu ao ser abordado e portava uma arma de fogo. Um deles morreu dentro do ônibus e outro poucos metros depois. Uma mulher e uma adolescente, que também participavam da ação criminosa foram capturadas pela Polícia.