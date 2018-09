PM atropela ciclista durante diligência

01:00 · 19.09.2018

Testemunhas informaram que o militar trafegava pela ciclofaixa da Avenida, quando atropelou o ciclista

Um soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) atropelou e matou um ciclista de 58 anos, enquanto estava em diligência. A ocorrência se deu, na manhã de ontem, por volta das 10h, no cruzamento da Rua Lucas Pinto com Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Cristo Redentor.

A vítima do acidente foi identificada como José Lavor de Oliveira Filho. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o soldado fraturou o nariz e foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele não corre risco de morte.

Conforme a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante um motopatrulhamento. O soldado estaria indo dar apoio a uma patrulha da PM, que atendia uma ocorrência. Testemunhas do atropelamento revelaram que o militar trafegava pela ciclofaixa da Avenida, quando colheu o ciclista. A assessoria da Corporação não negou o fato, porém, disse que a informação só poderá ser confirmada após perícia.

De antemão, a assessoria da Polícia Militar adiantou que também irá apurar se a circunstância permitia que o servidor trafegasse por uma ciclofaixa, "já que ele estava comprovadamente em diligência".

A identificação do policial militar envolvido não foi revelada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na tarde de ontem, após medicado, o policial se dirigiu ao 7ºDP (Pirambu) a fim de prestar esclarecimentos. Um inquérito foi instaurado para apuração do caso.