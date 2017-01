PM apreende quase 87Kg de droga em Granja

00:00 · 30.01.2017

Um casal foi preso, na madrugada de sábado, por policiais militares do Ronda do Quarteirão. A abordagem aconteceu na CE-085, na Ponte Metálica do município de Granja (a 300Km de Fortaleza). Segundo a Polícia, foi apreendida uma grande quantidade de droga com os suspeitos, dividida em 108 tabletes de maconha prensada (85 kg) e uma pedra de quase dois quilos (1,9Kg) de crack.

Segundo os próprios presos, identificados como Lindogerson Reis da Silva e Tatiane Soares da Silva, a quantidade de narcóticos que eles transportavam estava avaliada em R$ 100 mil. De acordo com informações da Polícia Militar, o casal receberia R$ 15 mil pelo transporte da droga. O ponto de partida dos entorpecentes não foi divulgado.

A prisão ocorreu quando os policiais faziam um patrulhamento de rotina e desconfiaram da movimentação de um automóvel Toyota, modelo Corolla, de cor branca, que tentou escapar da barreira. A PM não confirmou se o veículo era roubado, mas o condutor não portava a documentação. A droga seria distribuída em Camocim, Granja, Chaval e Barroquinha.