Piloto e 'laranjas' estão foragidos

01:00 · 24.02.2018

O suposto piloto do PCC já é conhecido da Polícia, tendo sido preso por tráfico de drogas e pilotar sem licença

Cinco dos seis suspeitos que tiveram a prisão decretada pela 1ª Vara da Comarca de Aquiraz estão foragidos. Entre eles está o piloto de aeronaves Felipe Ramos Morais. As outras quatro pessoas são investigadas por servirem como ‘laranjas’ para as aquisições de ‘Gegê do Mangue’ e ‘Paca’ em território cearense.

Felipe Morais teria pilotado o helicóptero que levou os dois líderes do PCC e mais cinco pessoas para um voo, que resultou em uma emboscada. A aeronave pousou na reserva indígena Lagoa Encantada, em Aquiraz, e os ocupantes desceram. Em seguida, o grupo executou ‘Gegê’ e ‘Paca’ e fugiu.

Leia ainda:

O piloto já é conhecido da Polícia. Ele e mais sete suspeitos foram presos em uma operação conjunta das polícias Federal (PF) e Militar (PM) do Ceará e do Piauí em 2012, em Picos (PI), quando tentavam transportar 174,8 kg de pasta base de cocaína (avaliada em R$ 2,2 milhões), originária da Bolívia, para o estado cearense. O grupo foi condenado na 1ª instância da Justiça Federal no Ceará, por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, mas Felipe conseguiu se livrar da pena por falta de provas contra ele.

Além do tráfico, Felipe Morais foi detido pela Polícia pelo menos outras quatro vezes, por pilotar aeronave sem licença e por irregularidade na aeronave ou no transporte de passageiros.

Bens luxuosos

A reportagem apurou que os irmãos Francisco Cavalcante Cidro Filho e José Cavalcante Cidro eram os ‘laranjas’ que davam o nome na aquisição de todos os bens de ‘Gegê’ e ‘Paca’ no Ceará. Magna Ene de Freitas era a suposta beneficiária do seguro de um dos veículos valiosos da dupla. E Samara Pinheiro de Carvalho Cavalcante também é investigada por participar do esquema.

As residências de valores milionários nos condomínios Alphaville Eusébio e Alphaville Fortaleza (no Porto das Dunas), onde estariam morando os chefes do PCC já pertenceram, respectivamente, ao ex-jogador de futebol Iarley Dantas (com passagens por Ceará, Corinthians e Internacional) e ao advogado Marcelo Brandão.

Procurado pela reportagem, Brandão afirmou que a venda do imóvel foi realizada há cerca de um ano, para um homem que se apresentou como ‘Cavalcante’, pelo valor de R$ 2 milhões, que seriam pagos em parcelas mensais. “Eu nunca tive contato com esses líderes do PCC. O ‘Cavalcante’ se apresentou como um corretor, provavelmente um ‘testa de ferro’, e disse que a casa era para um ‘bicheiro’. Fez contrato no nome dele mesmo e tudo minha família tratava diretamente com ele. O contrato está reconhecido em firma. A Polícia está com esse documento”, contou.

O advogado lembrou que o imóvel foi comprado junto à mobília e que as prestações, de R$ 180 mil, vinham sendo pagas antecipadamente. “Quando a história das mortes dos membros do PCC estourou, o ‘Cavalcante’ sumiu”, disse.

Já o ex-jogador Iarley alegou que vendeu a sua residência há dois anos, através de uma imobiliária, e desconhecia o comprador e mesmo a presença – e a morte – de membros do PCC no Estado: “Não sei como foi feita a venda. Tudo foi feito por meio de um corretor. Estou por fora do que está acontecendo no Ceará”, finalizou.