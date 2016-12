Piloto de avião do tráfico e mais dois são condenados

00:00 · 24.12.2016

A aeronave carregada com 405Kg de cocaína foi apreendida e atualmente é usada pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas ( Fotos: Naval Sarmento ) Cléber Paulo da Silva negou ter conhecimento prévio de que transportaria cocaína. O argumento do acusado não foi aceito pela Justiça Federal

O piloto de aviões cléber paulo da silva, preso em abril do ano passado no ceará com mais de 375 quilos de cocaína em uma aeronave, foi condenado pela justiça federal a dez anos, seis meses e três dias de reclusão. Além dele, jeferson domingos franco e antônio batista lima júnior, que fariam parte da mesma quadrilha de narcotraficantes internacionais, também foram condenados.

De acordo com a denúncia do ministério público federal (mpf), no dia 13 de abril de 2015, cléber e jeférson utilizaram a aeronave cessna aircraft, modelo 210m centurion ii, n° de série 210-61762, prefixo pp-ffu, que pertencia ao piloto, para ir até a bolívia recolher 405,5 kg de cocaína.

No dia seguinte, a dupla, fazendo uso da mesma aeronave, e portando, sem autorização, uma pistola glock calibre 380, atravessarem o brasil, sobrevoando os estados do mato do grosso, tocantins, maranhão, piauí e, por fim, chegaram ao ceará. No município de boa viagem, os dois homens descarregaram 30 quilos da droga e entregaram ao motorista antônio batista lima júnior.

A polícia militar tomou conhecimento da aterrissagem na pista clandestina e foi ao local. O avião decolou antes da chegada dos militares, mas antônio batista foi capturado com a cocaína que havia recebido. A aeronave seguiu viagem e a dupla pousou no município de canindé com os 375,5 kg de cocaína restante do carregamento.

Cléber saiu em busca de combustível e foi detido por pms do destacamento local que haviam sido avisados sobre a fuga ocorrida em boa viagem. O piloto informou aos policiais onde o avião estava. Chegando lá, as equipes localizaram a cocaína. Jeferson foi preso um dia depois por policiais federais. Em depoimento, o piloto disse que foi contratado para apanhar um passageiro no mato grosso, mas não sabia que ele transportava cocaína. Alegou ainda ter sido ameaçado com uma arma.

No entanto, conforme a sentença da 23ª vara da justiça federal, "as declarações de cléber paulo são falaciosas". Constam no inquérito policial, anotação de coordenadas geográficas de local situado na bolívia. Além disso, cartas aeronáuticas de navegação colhidas na aeronave, associado às conclusões de laudos periciais "não deixam dúvidas de que a droga foi embarcada na aeronave em território boliviano e não no mato grosso", como alegou o piloto.

Ameaça

Sobre ter sido ameaçado pelo passageiro, o mpf afirmou que a afirmação, "também não prospera, uma vez que, em canindé, onde a arma ficou na aeronave e (eles) saíram em busca de combustível, (cléber) teve a oportunidade de fugir, avisar a família ou a polícia, porém, não o fez".

Já o acusado jeferson domingos afirmou em juízo que foi contratado para carregar e descarregar as malas do avião pelo preço de r$ 5 mil, mas que não sabia que transportavam drogas. De acordo com o mpf, jeferson aguardou em canindé, enquanto cleber iria buscar gasolina em fortaleza para o avião, mas fugiu e foi capturado em são paulo, "o que demonstra, com bastante eloquência, sua participação sabidamente ilícita na empreitada criminal entabulada com cléber paulo da silva".

Antônio batista também negou participação na quadrilha, mas para o mpf ele seria receptador da droga em boa viagem e, por esse motivo, acabou preso em flagrante.

Ao analisar o caso, o juízo da 23ª vara afirmou que "considerando os elementos constantes dos autos, atesta-se a certeza necessária para a condenação dos acusados". Com esse entendimento, foi aplicado pena de dez anos, seis meses e três dias de reclusão para cléber paulo. Jeferson domingos foi sentenciado a sete anos, três meses e 15 dias de reclusão. Já antônio batista teve a pena fixada sete anos e seis meses de reclusão.