PF e PRF apuram ataque a viaturas

00:00 · 17.01.2017

As viaturas estavam no estacionamento externo da Concessionária. Os responsáveis pelo incêndio ainda não foram localizados ( FOTO: NAVAL SARMENTO )

O ataque a duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite do último domingo (15), está sendo investigado pela Polícia Federal (PF). Os veículos estavam no estacionamento externo da concessionária da Chevrolet Codisman, na Avenida Rogaciano Leite, bairro Luciano Cavalcante. Bandidos atiraram e atearam fogo nos utilitários. Um deles foi incendiado e parcialmente atingido. O outro teve os pneus furados.

De acordo com testemunhas, três homens chegaram ao local e atiraram contra as viaturas. Em seguida, jogaram gasolina e começaram o incêndio. O fogo atingiu um dos veículos.

Ao perceber a ação criminosa, o vigilante da empresa e um morador iniciaram o trabalho para controlar as chamas. Eles também ligaram para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionaram patrulhas da Polícia Militar e guarnições do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Os bombeiros conseguiram debelar as chamas antes que se espalhassem para a outra viatura e uma caminhonete do Governo do Estado, que também estavam no estacionamento. As patrulhas da PM iniciaram as buscas aos responsáveis pelo ataque, mas até a noite de ontem, ninguém havia sido preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado no 13º DP (Cidade dos Funcionários), mas "por se tratar de veículos pertencentes ao patrimônio da União, o procedimento policial deve ser encaminhado para a Polícia Federal (PF), a fim de realizar as investigações sobre o caso", disse em nota a SSPDS.

Por sua vez, a PRF informou que está investigando o ataque juntamente com a PF. Disse ainda que "as investigações não apontam para ligação com outras ocorrências".

Conforme a PRF, o fato de as duas viaturas estarem expostas no local, pode ter causado o ato de vandalismo.