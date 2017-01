PCC é separado das outras organizações, diz advogado

00:00 · 05.01.2017

Divisão das penitenciárias por facções pode prejudicar réus primários, segundo advogado ( FOTO: AGÊNCIA DIÁRIO )

As transferências estão acontecendo de forma aleatória e não há informação para as famílias sobre onde os presos estão sendo colocados, conforme o advogado criminalista Alexandre Sales. Segundo ele, os agentes estão chegando nas 'ruas' e pedindo para os presos dizerem de qual facção fazem parte e, depois disso, os encaminham para determinada penitenciária.

"Eles estão sim sendo divididos pelas facções. O Comando Vermelho, Família do Norte (FDN) e Guardiões do Estado (GDE) estão juntos, mas o Primeiro Comando da Capital (PCC) não. Os detentos que não faziam parte de nenhuma delas agora precisam escolher, para não correr risco de morte. Os próprios presos estão fazendo negociações para que não aconteçam mortes. Ninguém quer a responsabilidade de ver sangue nas mãos", afirmou o advogado.

Alexandre Sales diz que há uma tensão grande nas unidades e que os presos têm medo que as mortes de Manaus sejam cobradas aqui. "Eles sabem que as facções têm atuação nacional e que os reflexos das ações de um Estado podem recair sobre outro. Sabem também que aquelas mortes serão cobradas dentro das penitenciárias ou nas 'ruas'".

O advogado diz que as falhas do Sistema Penitenciário ficam mais evidentes nestes conflitos. "É um Sistema completamente incapaz de ressocializar alguém. Tenho um cliente que está preso por tentativa de furto. Ele é primário e foi mandado para uma penitenciária. Ontem, teve que fazer uma opção por uma das facções, porque foi ameaçado. Como na penitenciária que ele está tem mais gente do PCC ele aderiu a eles".

Justiça

Alexandre Sales considera que o Poder Judiciário podia dar uma contribuição maior na situação das penitenciárias. "Não podemos colocar tudo na conta do Estado. O Ceará tem 60% dos presos provisórios. As audiências de custódia se tornaram um falácia, muitas vezes acontecem sem, sequer, o preso está presente, o que é proibido por lei. Além disto, depois que as vendas de liminares foram descobertas, os magistrados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) não querem mais dar habeas corpus, mesmo o preso tendo direito".

O TJCE informou em nota que "a gestão do Sistema Carcerário compete ao Poder Executivo. Os processos são analisados conforme o convencimento dos magistrados, formado de acordo com as especificidades de cada caso. Os magistrados atuam de forma imparcial e independente, não havendo qualquer relação entre os procedimentos adotados e as investigações criminais em andamento".