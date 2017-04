Operação prende 13 por fraude em municípios

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:18

Além das prisões, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em residências e empresas. Aconteceram, também, duas conduções coercitivas

Treze pessoas foram presas preventivamente por suspeita de participarem de um esquema de fraudes em municípios do Ceará e do Piauí. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades cearenses de Tianguá e Ubajara e expedidos pela Justiça com base nas apurações da 'Operação Escamoteamento', deflagrada, na manhã de sexta-feira (7) pelo Ministério Público dos dois Estados.

Segundo informações dos promotores de Justiça que acompanharam a ação, os desvios eram realizados através de empresas fantasmas e o montante desviado pelas quadrilhas chega a cerca de R$ 60 milhões.

De acordo com as investigações realizadas pelos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaecos) dos dois Estados, o esquema contava com a participação de agentes políticos e também de empresários.

Além das prisões, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de investigados. Aconteceram, também, duas conduções coercitivas de alvos da operação que foram ouvidos na Promotoria de Justiça de Tianguá.

Arma

Segundo o coordenador do Gaeco Ceará, o promotor de Justiça Manoel Epaminondas, foi apreendida uma pistola municiada sem registro com um dos investigados. Por este motivo foi lavrado um auto de prisão em flagrante contra ele. "Todo o material arrecadado será analisado, afim de aprofundar as investigações e possibilitar o ajuizamento das respectivas ações penais", destacou o promotor.

Além dos promotores de Justiça, a 'Operação Escamoteamento' contou com a participação de técnicos da Controladoria Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI), além das polícias Civil e Militar do Ceará e do Piauí. O cumprimento dos mandados também contou com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que se deslocaram até os alvos.

(Colaborou Fabrício Paiva)