"Vou fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor desse País", afirma Camilo Santana

15:32 · 20.02.2018 / atualizado às 16:04

Durante a live, o governador destacou que o maior problema da Segurança Pública no Brasil é o tráfico de drogas ( José Leomar )

Passados diversos episódios recentes que mostraram a fragilidade da Segurança Pública do Ceará e fizeram com que o Estado recebesse ajuda da Força Nacional, o governador Camilo Santana afirmou, nesta terça-feira (20), em bate-papo ao vivo em sua Fanpage no Facebook, que sua intenção é "fazer da Polícia Civil do Ceará a melhor Polícia Civil desse País".

Ao ser lembrado por um cearense que os crimes, incluindo as três chacinas registradas no último mês de janeiro, devem ser elucidados, Camilo Santana contou que sua meta é fortalecer a área investigativa do Estado e, para isso, 733 policiais civis foram convocados.

Durante a live, o governador destacou que o maior problema da Segurança Pública no Brasil é o tráfico de drogas. Camilo Santana reiterou que o problema extrapolou as fronteiras do Estado e precisa ser solucionado com auxílio direto da União.

"A gente precisa integrar os serviços de Segurança da União com o Estado e com o próprio município. É um esforço que precisa ser coletivo. Não é momento de discurso fácil. Não vamos medir esforços", garantiu o chefe do Executivo do Ceará.