VÍDEO: homem assalta mulher quando ela deixava a filha em creche no Papicu

13:56 · 02.05.2018 / atualizado às 14:51

Uma mulher foi assaltada na manhã desta quarta-feira (2) no momento em que deixava sua filha em uma creche localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. O caso aconteceu por volta de 7h30, na rua Gilberto Studart, logo após a vítima estacionar o carro em frente à instituição de ensino. A ação criminosa durou menos de um minuto e terminou com o suspeito fugindo com o veículo da mulher.

O assalto foi filmado por câmeras de segurança próximo ao local do crime. Nas imagens, é possível ver a mulher descendo do carro e sendo abordada por um homem de camisa vermelha, aparentemente portando uma arma de fogo. O suspeito toma as chaves da mão da vítima e espera ela retirar a filha do veículo para fugir com o carro roubado. A criança, que estava no banco traseiro, não sofreu ferimentos.