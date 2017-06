VÍDEO: câmera flagra 4 homens tentando parar carros na BR-116 para roubo

15:21 · 12.06.2017 / atualizado às 15:35

Para quem circula diariamente na BR-116 no trecho urbano de Fortaleza, as imagens de assaltantes - supostamente armados, no meio da via tentando parar e roubar veículos causa pânico. Especialmente, para quem trafega nas vias laterais da rodovia.

Na tarde do último sábado (10), imagens de câmeras de segurança de uma empresa flagraram quatro homens fechando um trecho lateral da BR-116 em três tentativas de roubo a carro: duas frustradas, já que os veículos aceleraram para cima dos bandidos, e uma efetivada. Após roubar o carro, o grupo empreendeu fuga, levando também o motorista.

Na ação, eles estão à espera de uma vítima na BR-116, esquina da Rua José Alves Cavalcante, no bairro Cidade dos Funcionários. Eles ficam na calçada e, ao avistar um veículo, aproximam-se e invadem a pista na tentativa de parar algum carro.

Nota da Secretaria de Segurança

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as "investigações para identificação do grupo estão a cargo do 13° Distrito Policial, unidade responsável pela circunscrição onde ocorreu o fato". "As imagens de câmeras de segurança, que flagraram o ocorrido, estão sendo utilizadas para auxiliar no andamento dos trabalhos policiais", conclui a nota.

VC Repórter

