Viatura do Demutran é incendiada e fica parcialmente destruída

08:07 · 12.06.2017

Carro estava estacionado próximo á sede do órgão ( FOTO: VC Repórter ) Chamas atingiram praticamente todo o veículo. ( FOTO: VC Repórter )

Uma viatura do Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran) de Iguatu foi incendiada por volta as 19h30 deste domingo (11).

O veículo estava estacionado próximo à sede do órgão, na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Bugi. De acordo com informações da Delegacia Regional de Iguatu, os suspeitos não foram identificados. As chamas praticamente destruíram o carro.

O Corpo de Bombeiros identificou que gasolina foi usada para incendiar o veículo, pois havia garrafas com o combustível no entorno do local.