Viatura da PRF é incendiada em estacionamento de concessionária

23:03 · 15.01.2017 / atualizado às 23:10

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi incendiada na noite deste domingo (15) no estacionamento da concessionária da Chevrolet Codisman situada na Avenida Rogaciano Leite, bairro Luciano Cavalcante. Segundo a Polícia, o veículo era novo e iria ser entregue à PRF nesta segunda-feira (16).

O fogo atingiu a parte da frente do utilitário e também a lateral. As chamas não atingiram outra viatura da PRF e uma caminhonete do Governo do Estado, que estavam estacionadas ao lado do veículo incendiado, mas segundo a PRF, um dos utilitários teve os pneus furados.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionada e debelou as chamas. Segundo a Polícia, três homens pararam, atiraram contra os veículos, jogaram gasolina e atearam fogo.

Um vigilante e um morador conseguiram controlar as chamas, que foram completamente debeladas com a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros. Os responsáveis pelo ataque estão sendo procurados, mas até a publicação desta matéria ainda não haviam sido presos.