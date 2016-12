Vereador é morto a tiros em São João do Jaguaribe

20:51 · 27.12.2016 / atualizado às 20:53

O vereador de São João do Jaguaribe Francisco Anailde Freire Chaves, 50, foi executado, na noite desta terça-feira (27), na frente da casa onde morava. De acordo com informações da 4ºCia do 1ºBPM, ele estava sentado na calçada quando alguns homens se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos.

A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Algumas patrulhas de destacamentos vizinhos foram deslocadas e já estão em diligências juntamente com as de São João do Jaguaribe em busca dos suspeitos. O militar que conversou com a reportagem, mas preferiu não se identificar, disse que o crime foi provavelmente uma pistolagem e que mesmo quem testemunhou não diz nada a respeito, por medo de alguma represália.

Anailde já era vereador e foi reeleito neste pleito com o maior número de votos (533) entre os candidatos. Ele concorreu a uma vaga no legislativo pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) declarou ser motorista particular e ter ensino superior completo.

Este é o segundo vereador do Município a ser executado neste ano. No último dia cinco de setembro, José Élbio Almeida Chaves (PPS) foi assassinado a tiros na sede da Secretaria Municipal de Agricultura.