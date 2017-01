Van desgovernada mata turista paulista imprensado na Praia de Iracema

12:37 · 01.01.2017 / atualizado às 14:06

O veículo estava estacionado na rua desde sábado (31) e apresentava defeito no freio de mão - Foto: Reprodução / TV Diário O turista estava na capital cearense para uma visita a familiares - Foto: Reprodução / TV Diário

Um turista paulista, de 37 anos, foi morto após ser colhido por uma van desgovernada. O acidente aconteceu da manhã deste domingo (1°), na frente de um prédio localizado na Rua Ildefonso Albano. A vítima, identificada como Fabiano Diniz, aguardava para entrar no edifício quando foi atingida pelo carro. Ele ficou preso contra uma coluna. O turista estava na capital cearense para uma visita a familiares.

Segundo informações de moradores, o veículo estava estacionado na rua desde sábado (31) e apresentava defeito no freio de mão. Por conta do peso, a van acabou descendo e acertando o turista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local.

O corpo de Fabiano Diniz já foi recolhido do local e a perícia investiga as causas do acidente. O dono do veículo não foi localizado.