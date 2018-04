'Vamos exigir respeito', diz Adepol sobre afastamento de delegado

O MPCE emitiu nota a respeito do caso; confira na íntegra:

"O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lamenta profundamente o ocorrido com o Delegado Romério Almeida. Afirma, entretanto, que todas as suas ações têm como base os regramentos e diretrizes pautados na Constituição Federal e leis infraconstitucionais, jamais desbordando dessas balizas.

Sobre as duas alegações apontadas pela Adepol, todas as ações do Ministério Público ocorreram com anuência da Justiça. Tanto a interceptação das ligações telefônicas no âmbito da “Operação Gênesis”, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), quanto o seu posterior compartilhamento com o Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), para execução da “Operação Renault 34”, tiveram autorização da Justiça.

O afastamento do delegado Romério Almeida de suas funções e a realização de busca e apreensão na residência e no local de trabalho dele foram determinados pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Fortaleza, Henrique Granja."

Confira nota na íntegra da SSPDS:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o secretário André Costa, assim que soube da ocorrência envolvendo o delegado Romério Almeida, se dirigiu à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), de onde coordenou pessoalmente a transferência do servidor de um hospital particular para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O titular da SSPDS disponibilizou equipes policiais para fechar cruzamentos e facilitar o deslocamento da ambulância, assim como enviou uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) para atuar como batedora para a ambulância. Ele acompanhou também as informações no grupo de despacho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O secretário André Costa tratou por telefone com a delegada Ana Lúcia Almeida, irmã do delegado Romério, e se colocou à inteira disposição para colaborar, junto com o delegado geral e o delegado geral adjunto da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Everardo Lima e Marcus Rattacaso. Além disso, um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi autorizado para realizar a transferência entre os hospitais, mas foi detectado que o trajeto com a ambulância seria mais rápido, uma vez que o veículo havia chegado ao local de onde partiria a transferência. A Secretaria adotou todas as soluções que cabia no intuito de prestar assistência ao delegado e torce pela pronta recuperação do servidor.