Uma pessoa morre e duas se ferem em acidente na Estruturante

09:16 · 08.07.2018

Um veículo, modelo Ford Ranger, capotou no km 18 da CE 085 (Rodovia Estruturante), na madrugada deste sábado (7) para domingo (8).

Segundo informações da TV Diário, uma senhora de 56 anos morreu no acidente, e mais duas pessoas, que estavam no mesmo carro, foram socorridas em estado grave. O veículo vinha em alta velocidade, próximo à localização do Garrote, no município de Caucaia (CE). Uma adolescente de 14 anos foi levada para o Hospital Municipal de Caucaia mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

A Ranger colidiu na traseira de um veículo Siena, que estava parado no acostamento, antes de capotar. Um terceiro veículo (Celta) também se envolveu no acidente e derrapou na pista.

Gravidade

O acidente foi considerado de grandes proporções e reuniu, no local do acidente, agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Corpo de Bombeiros, Perícia Forense e Polícia Militar.

Ainda de acordo com as autoridades presentes ao local, a Ranger caiu num canal, o que dificultou o resgate dos corpos das pessoas envolvidas no acidente. O trecho da colisão é considerado de alto risco para que os veículos trafeguem em alta velocidade.