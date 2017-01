Um homem é morto e irmão de prefeito é ferido em tiroteio

15:56 · 12.01.2017 / atualizado às 16:00

Um homem foi morto e outro ficou ferido, durante um tiroteio, dentro de uma casa, na Rua Edmeia de Menezes, no Centro de Quixeramobim (203Km de Fortaleza), na manhã desta quinta-feira (12). Conforme militares da 1ª Cia do 9º BPM, os suspeitos procuravam o homem que acabou morto, mas atingiram também o irmão de Clébio Pavone (atual prefeito da Cidade), que estava no local fazendo a entrega de um garrafão de água.

Segundo o soldado que conversou com a reportagem, o homem ferido trabalha como entregador em um mercantil e estava chegando à residência, no momento em que houve a invasão e os disparos começaram. De acordo com a Polícia Militar, ele não seria o alvo nem teria nada a ver com a ação criminosa. “Estava no lugar errado, na hora errada. Foi uma infeliz coincidência”, disse o militar.

A vítima do homicídio foi identificada apenas como ‘Marcelo’. Segundo a PM, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas local e isto pode ter motivado a execução. Os suspeitos são dois homens, que estavam em um motocicleta azul, mas não foram identificados. A Polícia está diligenciando na região em busca deles.

O irmão do prefeito foi lesionado na perna e encaminho ao hospital. A perfuração é abaixo do joelho e ele não corre risco de morte.