Turista mineiro morre afogado na Praia do Japão neste sábado (4)

19:37 · 04.02.2017

O mineiro André Cortez, 57 anos, morreu afogado no fim da tarde deste sábado (4) na Praia do Japão, em Aquiraz. De acordo com informações da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), o pedido de socorro foi emitido por volta das 16h33 e a equipe de salvamento chegou ao local em, aproximadamente, 12 minutos. Mesmo assim, conforme o Relações Públicas da Ciopaer, Tenente Coronel Marcos Costa, a situação do homem era muito grave e o óbito foi constatado no local.

A suspeita das duas médicas que participaram do salvamento, do Ciopaer e do Samu, é de que André tenha tido um tipo de mal súbito em mar, o que teria causado o afogamento. "Os exames cadavéricos agora podem confirmar o que aconteceu. Mas as suspeitas é de mal súbito em meio líquido", confirma o tenete coronel Marcos Costa.

André, que estava acompanhado da esposa, não chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde. O corpo foi levado para a Coordenadoria de Medicinal Legal (Comel). Conforme do Relações Públicas da Ciopaer, a Praia do Japão não tem tradição de afogamentos, característica que reforça a suspeita do mal súbito.