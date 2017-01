Trio suspeito de assaltar depósito em Cariús é preso em Iguatu

08:28 · 31.01.2017

Polícia apreendeu armas de fogo e dinheiro roubado com os suspeitos ( Foto: Richard Lopes )

A Polícia Militar prendeu, na noite da última segunda-feira (30), no município de Iguatu, um trio suspeito de assaltar um depósito de material de construção em Cariús, na tarde de segunda, a cerca de 37 km de distância do local da prisão.

O assalto aconteceu por volta de 12h30, em um estabelecimento da rua 13 de Maio, no bairro São Vicente, em Cariús. O trio chegou ao local portando 2 revólveres, anunciou o assalto, roubou R$ 9 mil e um veículo Fiat Strada e fugiu em direção a Iguatu, por uma estrada carroçável.

No sítio Lobato, ainda em Cariús, os assaltantes abandonaram o primeiro veículo roubado e tomaram outro carro de assalto, não identificado. O tenente da PM Mulato Macêdo, de Cariús, e o destacamento militar de Jucás, coordenado pelo tenente-coronel Tibúcio, iniciaram diligências e seguiram os passos dos bandidos.

No sítio Amapá, em Iguatu, a Polícia localizou e prendeu os três suspeitos: Flávio Pereira de Souza, 40, que já respondia pelio crime de assalto; José Cleusivan da Silva, 38, que já respondia por assalto; e Tialisson Pereira de Souza, 19, que responde por tráfico de drogas e assalto.

Com o trio, a PM apreendeu todo o dinheiro que havia sido roubado do depósito de material de construção de Cariús, 4 celulares e 2 revólveres. Os três suspeitos foram autuados na delegacia da Polícia Civil por porte ilegal de arma de fogo e assalto. De acordo com o tenente-coronel Tibúcio, o trio será investigado pela suspeita de envolvimento em outros assaltos na região Centro-Sul.

*Com informações do colaborador Richard Lopes