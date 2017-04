Trio invade pet shop, rende clientes e leva cães

20:51 · 08.04.2017 / atualizado às 11:56 · 09.04.2017

Três assaltantes armados invadiram um pet shop na Avenida Oliveira Paiva por volta das 16h30 deste sábado (8). Conforme Claudio Fontenele, dono do estabelecimento, o trio entrou no local como se fossem clientes e, em seguida, anunciou o assalto.

O empresário afirmou que os bandidos levaram R$ 4 mil do caixa, R$ 800 de uma vítima, celulares, relógios e alianças. Dois cães de clientes que estavam em gaiolas também foram retirados e levados pelo trio.

Alyne Celedônio, uma das vítimas que teve seu cão roubado, conta que o trio ameaçou atirar várias vezes. "Sei que os donos do pet shop foram vítimas que nem eu. Nos disseram que eles fugiram pela Avendida José Leon. Até agora meu cachorro continua desaparecido", ressaltou Alyne.

"Eles ainda ficaram acompanhando a nossa atendente no balcão e deixavam outros clientes entrar. Aí eles abordavam também essas pessoas. Já coloquei câmera de segurança, mas ladrões também levaram um dia desses. A região está insegura", reiterou o dono do pet shop.

As vítimas afirmaram ter registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) no 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários). Policiais civis confirmaram o ocorrido e informaram que as buscas aos acusados estão sendo feitas pela Polícia Militar. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.