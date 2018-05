Trio é preso portando distintivos da PMCE; um dos suspeitos era foragido da CPPL IV

16:20 · 02.05.2018 / atualizado às 16:49

Com os suspeitos também foram encontrados coletes balísticos e arma de grosso calibre ( Foto: Itallo Henrique )

Dois homens e uma mulher foram presos nessa terça-feira (1º) durante ação da Polícia Militar. Os suspeitos foram identificados como Mateus Maviniê de Oliveira Rodrigues, Rayanne Louises Feitosa Lopes e Geovane Diogo Silva Oliveira.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com eles foram encontrados coletes balísticos, quatro distintivos da Polícia Militar e 250 munições. As capturas aconteceram nos bairros Maraponga e Serrinha. Rayanne ainda teria chegado a tentar impedir as diligências.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (2), a Pasta divulgou que, com um dos suspeitos, havia um fuzil calibre 5.56. Geovane Diogo era foragido da Casa de Privação Provisória e Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV) desde o fim do ano passado, quando recebeu indulto natalino e não retornou ao equipamento.