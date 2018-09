Três presos sob suspeita de aplicar golpes bancários

16:41 · 18.09.2018 / atualizado às 16:57

O delegado contou que o bando utilizava documentos autênticos, com dados das vítimas e fotos dos golpistas ( Foto: Natinho Rodrigues )

Três pessoas foram presas em Fortaleza sob a suspeita de aplicar golpes bancários, até então, de valores "incalculáveis", em vários Estados do País, inclusive no Ceará. O homem considerado lider da quadrilha permanece foragido.

Conforme o titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), Jaime de Paula Pessoa Linhares, o grupo era especializada em fraudar benefícios do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e empréstimos consignados.

A informação é que eles utilizavam documentos autênticos, com dados das vítimas e a fotografia dos golpistas. Com os documentos em mãos, os criminosos se dirigiam aos bancos. A Especializada foi acionada sobre a suspeita da presença do grupo no Ceará pela Divisão de Falsificação e Defraudações, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por onde a organização criminosa deixou seu rastro.

A DDF descobriu que os estelionatários estavam acomodados em um apartamento alugado no Papicu e realizou diligências ao local, até encontrar o grupo criminoso, na última segunda-feira (17). Foram presos em flagrante Humberto Cardoso Ribeiro, de 57 anos; Lidiane Soares da Silva Brito, 42; e Francilene da Conceição de Souza, 20.