Três presos da CPPL II são recapturados após fuga por túnel e troca de tiros

Itaitinga, por volta das 19h deste sábado (14). Os detentos, no entanto, já foram recapturados, segundo a a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará (Sejus). Três presos conseguiram fugir por um túnel na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em, por volta das 19h deste sábado (14). Os detentos, no entanto, já foram recapturados, segundo a a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará (Sejus).

Enquanto os detentos escapavam, um bando armado trocava tiros com policiais militares e agentes penitenciários que ocupavam a guarita da unidade prisional. "Do lado de fora, um grupo de pessoas disparava contra a guarita, ocupada por agentes e policiais militares. Houve troca de tiros. Nenhum agente ou policial ficou ferido", descreve, em nota, a Sejus.

A recaptura dos presos foi imediata, ainda segundo a Secretaria. Agentes da unidade e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) também intervieram na CPPL II para que o fechamento externo do buraco fosse feito ainda neste sábado, de acordo com a Sejus. A contagem geral dos presos será realizada nesta segunda-feira (16).