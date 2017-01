Três pessoas são mortas e uma ferida durante tiroteio

16:33 · 13.01.2017

Três pessoas, dentre elas duas mulheres, morreram e um homem ficou ferido, durante um tiroteio, ocorrido na tarde desta sexta-feira (13), em Limoeiro do Norte (198Km de Fortaleza). De acordo com informações da 4ªCia do 1ºBPM, as vítimas estavam reunidas na calçada da casa de uma delas, no bairro Luís Alves, quando os ocupantes de um automóvel Ford, modelo Ka, de cor preta, chegaram ao local e efetuaram vários disparos.

A Polícia informou que a identificação formal das pessoas alvejadas à bala ainda não foi realizada. Porém, já se sabe que o homem executado esteve preso em Limoeiro do Norte recentemente. Segundo populares relataram à PM, ele faria parte de um esquema de tráfico de drogas e as mulheres com quem ele conversava também participavam das negociações.

A pessoa baleada foi socorrida e encaminhada ao hospital local. “Não temos informações precisas sobre quem é a pessoa ferida. Os policiais estão fazendo levantamentos sobre a ocorrência como um todo. Neste momento estamos diligenciando em busca dos suspeitos, que ainda não foram identificados”, disse o sargento Bezerra, destacado na Cidade em que as mortes ocorreram.

Conforme o militar, a motivação do crime ainda não está clara, mas a principal linha de investigação é que o alvo fosse o ex-presidiário que estava reunido com o grupo.