Três pessoas da mesma família são mortas em Quiterianópolis

10:58 · 14.07.2018 / atualizado às 14:03

Três pessoas da mesma família foram mortas a tiros, neste sábado (14), por volta das 6h20min, entre as localidades de São Francisco e Monteiro, na zona rural de Quiterianópolis, no Sertão de Crateús, a 410 km de Fortaleza.

É o segundo caso de assassinatos simultâneos ocorridos no Ceará nas últimas 24 horas. Na última sexta (12), cinco pessoas foram assassinadas na comunidade de Cafundó, em Palmácia . Os corpos foram achados em um matagal, com as mãos atadas nas costas e marcas de tiro na cabeça.

[ Errata às 13h ] - Do contrário do que fora anteriormente informado por fontes policiais, às 11h, a mãe de duas das vítimas está viva e internada na Santa Casa de Misericórida em Sobral em estado gravíssimo com um tiro na cabeça.

Como ocorreu o crime

Dois irmãos gêmeos e um tio estavam no curral de uma propriedade rural quando três homens armados desceram de uma picape e os obrigaram, junto à mãe deles, a entrarem em um carro. Mais à frente, na estrada, disparos de armas de fogo foram efetuados contra a família.

As vítimas são os irmãos José Josailton Gonçalves Cavalcante e José Jocey Gonçalves Cavalcante, de 25 anos; e o tio deles, Cícero Gonçalves do Nascimento, 53 anos. A mãe dos jovens, identificada como Joana de Deus Gonçalves, a 'Deusa', foi socorrida com ferimento na cabeça.