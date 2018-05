Três homens são presos em Horizonte por suspeita de participação em duplo homicídio

12:16 · 01.05.2018

Três suspeitos de participação em um duplo homicídio no município de Horizonte foram presos nesta segunda-feira (30). Hércules da Silva Guedes, 18 anos, Francisco Aldair Moreira, 21 anos, e Jameson da Silva Guedes, 23 anos, podem ter envolvimento no assassinato de dois jovens dentro de uma residência no bairro Cachoeira, ocorrido na mesma data.

Os três homens foram encaminhados à sede da Delegacia Metropolitana de Horizonte, onde foram autuados em flagrante pelo homicídio, por porte ilegal de armas e por enquadramento na Lei das Organizações Criminosas. A Polícia Civil apura a participação do trio no crime.

Um dos suspeitos, Hércules da Silva Guedes, que possui antecedente criminal por tráfico de drogas, foi detido em casa, no bairro Diadema I, quando tentava fugir do local após a chegada da Polícia Militar.

Francisco Odair Moreira também tem passagens pela Polícia por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. No momento da detenção, ele portava munições e revolver calibre 38, que foram apreendidos. Em sua residência também foram encontrados entorpecentes e materiais utilizados para a preparação das drogas.

Já Jameson da Silva Guedes, conhecido como "Neném", não possui antecedentes criminais e se entregou à Polícia. O suspeito também tinha conhecimento sobre a localização de duas armas de fogo.