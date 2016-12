Travesti é morta a tiros no bairro Couto Fernandes

09:29 · 23.12.2016 / atualizado às 09:33

Uma travesti identificada como Paula Raio Laser, de 50 anos, foi morta a tiros na noite da última quinta-feira (22), no bairro Couto Fernandes (Regional IV), por dois homens que trafegavam numa motocicleta.

Paula foi executada na porta da própria casa, localizada na Travessa Tibiriçá. Após o crime, os assassinos se evadiram em direção à comunidade do Triângulo, naquele mesmo bairro. Eles ainda não foram identificados.

Segundo a Polícia Militar, Paula Raio Laser – cujo documento de identidade consta no nome de Paulo Ayrton Gomes da Silva – era usuária de drogas, o que pode ter sido uma das motivações do crime. No entanto, ela não tinha antecedentes criminais.

*Com informações da TV Diário.