Travesti é morta a pauladas em Russas

14:56 · 30.01.2017 / atualizado às 15:13

Uma travesti foi morta a pauladas, na madrugada desta segunda-feira (30), no município de Russas, a cerca de 160 km de distância de Fortaleza.

Segundo a Delegacia Regional de Russas, da Polícia Civil, o corpo de João Paulo de Sousa (nome social Paola Oliveira), 30 anos, foi encontrado por volta de 5h30, entre um posto de combustível e uma churrascaria, próximo à BR-116. O cadáver apresentava sinais de agressões e com objetos em volta que podem ter sido utilizados pelo criminoso para espancar a vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Civil local, João Paulo vivia da prostituição. O posto de combustível era o ponto em que a travesti utilizava para atrair os clientes, à noite.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve no local de crime para recolher o corpo e realizar os primeiros levantamentos do homicídio. A Polícia Civil realiza diligências em busca de mais informações para a investigação.