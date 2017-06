Tiroteio em Horizonte deixa cinco mortos e dois feridos; mãe e filho de 3 anos entre as vítimas

22:11 · 12.06.2017 / atualizado às 01:40 · 13.06.2017

Cinco pessoas morreram, dentre elas uma criança de três anos, e outras duas ficaram feridas após terem sido atingidas por diversos disparos em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (12) quando os suspeitos pararam em frente ao estabelecimento onde as vítimas se encontravam, na Rua Baturité, e atiraram.

De acordo com o perito Antoniel da Perícia Forense do Estado (Pefoce), que atendeu a ocorrência, duas pessoas, um homem e uma mulher, que era a mãe da criança, morreram ainda no local. Outras quatro vítimas foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, porém o menino de três anos já deu entrada na unidade sem vida.

Segundo o perito, as duas pessoas que morreram no local sofreram lesões múltiplas de duas pistolas com calibres distintos. Os suspeitos chegaram em um veículo branco, mas ainda não se sabe a motivação do crime nem quantas pessoas participaram da ação.

As vítimas que morreram no local do crime foram identificadas como Herton Ricardo da Silva Menezes e Bruna Viana. Uma outra vítima já foi transferida da UPA para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.