Suspeito morre durante assalto a ônibus na BR-116

23:32 · 09.06.2017 / atualizado às 10:50 · 10.06.2017

A ação aconteceu durante o trajeto, já nas proximidades do município de Pacajús ( Foto: VC Repórter )

Um dos suspeitos de assaltar um ônibus intermunicipal foi baleado e morto, na noite da última sexta-feira (9), nas proximidades de Pacajus, na Região Metropolitana.

Segundo informações repassadas pela Delegacia de Horizonte, local onde foi registrada a ocorrência, um policial militar à paisana estava entre os passageiros do veículo e reagiu contra os homens. Um dos envolvidos foi atingido e morreu ainda no interior do ônibus, os comparsas conseguiram fugir.

Como foi a ação

De acordo com as informações apuradas pelo Diário do Nordeste, ainda na noite da tentativa de assalto, o ônibus da empresa São Benedito vinha de Limoeiro do Norte, distante 204 km da Capital, em direção à Fortaleza, quando foi rendido por três homens que subiram no coletivo ainda na cidade de Limoeiro.

A ação aconteceu durante o trajeto, na BR-116, já nas proximidades do município de Pacajus. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morto.

Durante a fuga, uma nova troca de tiros deixou um passageiro com um ferimento à bala na mão. O motorista levou o ferido ao Hospital José Maria Philomeno Gomes, em Pacajus. Informações obre a identidade do assaltante morto ainda não foi repassada e as investigações prosseguem na tentativa de captura do restante do grupo.

*Com informações da TV Diário.