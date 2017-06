Suspeito morre durante assalto a ônibus

23:32 · 09.06.2017 / atualizado às 23:33

A ação aconteceu durante o trajeto, já nas proximidades do município de Pacajús ( Foto: VC Repórter )

Um dos suspeitos de assaltar um ônibus intermunicipal foi baleado e morto, na noite desta sexta-feira (9), nas proximidades de Pacajus, na Região Metropolitana. O coletivo foi rendido por assaltantes e um passageiro revidou com tiros.

De acordo com as informações apuradas pelo Diário do Nordeste, um ônibus da empresa São Benedito, que vinha de Limoeiro do Norte, distante 204 km da Capital, em direção à Fortaleza, foi rendido por três homens que subiram no coletivo ainda na cidade de Limoeiro. A ação aconteceu durante o trajeto, na BR-116, já nas proximidades do município de Pacajus. Ao anunciar o assalto, um dos passageiros atirou contra os bandidos, que revidaram. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morto. Os outros dois renderam o motorista e desceram do veículo.

Durante a fuga, uma nova troca de tiros deixou outro passageiro com um ferimento à bala na mão. O motorista levou o ferido hospital Hospital Jose Maria Philomeno Gomes, em Pacajus.

*Com informações da TV Diário.