Suspeito morre ao trocar tiros com a Polícia após assaltar casa de italiano no Porto das Dunas

22:36 · 02.01.2017 / atualizado às 22:40

Um dos suspeitos morreu ao trocar tiro com a Polícia e os outros conseguiram fugir ( Foto: Naval Sarmento )

Uma tentativa de assalto a residência de um italiano, localizada na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terminou com um dos suspeitos morto após tiroteio com policiais militares. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (2).

Segundo a Polícia, o grupo formado por, pelo menos, cinco homens chegou ao local num veículo que não teve as características informadas. Eles invadiram a casa do estrangeiro e anunciaram o assalto.

As vítimas foram rendidas enquanto os criminosos roubavam pertences como dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos. Após recolher os objetos, eles fugiram no veículo em que chegaram, mas também levaram o carro da vítima, um Polo Hatch preto.

Com a saída dos criminosos da casa, a Polícia Militar foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Patrulhas do Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCom- Ronda do Quarteirão) se depararam com o grupo em fuga pela CE-025. De acordo com a Polícia, os homens desceram do carro e atiraram contra as composições da PM. Houve confronto e um dos suspeitos foi atingido na cabeça.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Os socorristas tentaram reanimar o homem, mas ele morreu. Ainda no local do tiroteio, os PMs obtiveram a informação de que o suspeito morto, que não foi identificado, seria envolvido em crimes e morador do bairro Barroso, na Grande Messejana.

Os demais integrantes do bando fugiram no outro carro que dava apoio à ação criminosa. Patrulhas do Ronda do Quarteirão, do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do Comando Tático Motorizado (Cotam) iniciaram as buscas pela região do Porto das Dunas, mas até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.