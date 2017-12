Suspeito é morto e comparsa preso em perseguição policial na CE-040

18:16 · 23.12.2017 / atualizado às 18:50

Uma perseguição policial, que se iniciou em Fortaleza, terminou com um suspeito morto e outro preso, no Km 70 da CE-040, no município de Beberibe, na tarde deste sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar de Beberibe, a dupla era perseguida desde a Capital, onde roubaram um veículo Chevrolet Astra, de cor prata. "Recebemos a informação e o Destacamento de Beberibe interceptou o carro", contou um policial militar, que preferiu não se identificar.

Os suspeitos frearam bruscamente o veículo roubado e trocaram tiros com os policiais militares. Um homem acabou se rendendo e foi detido. Já o seu comparsa adentrou em uma fazenda próxima à estrada para tentar fugir e continuou efetuando disparos contra os agentes de segurança, que reagiram e o mataram.

O nome dos dois suspeitos não foi divulgado pela PM, mas ambos teriam vasta ficha criminal. O preso foi levado à Delegacia Regional de Aracati, da Polícia Civil, para ser autuado pelos crimes que cometeu.