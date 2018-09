Suspeito de matar pastor durante latrocínio é liberado pela Polícia

12:09 · 13.09.2018 / atualizado às 15:53

Segundo a SSPDS, pelo menos dois indivíduos participaram do roubo e assassinato do pastor Antônio Wanderlei. (Foto: Reprodução)

Um homem suspeito de participar do latrocínio que resultou na morte do pastor Antônio Wanderlei da Costa, na última segunda-feira (10), foi liberado ontem (12) à noite pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após prestar depoimento em uma delegacia. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, havia sido detido pela Polícia na mesma noite, no bairro Vila Peri.

Ainda na quarta-feira (12), o veículo roubado da vítima foi localizado, também no bairro Vila Peri, e encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime teve a participação de, pelo menos, dois indivíduos. Em nota, a Secretaria informou que as imagens do momento do crime, gravadas por câmeras instaladas na região, foram solicitadas e devem auxiliar na identificação dos responsáveis.

O caso está sob a responsabilidade da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

