Subtenente da PM reage a assalto, mata bandido e deixa outro ferido

12:04 · 28.12.2016 / atualizado às 14:21

Bandidos utilizavam simulacro de revólver ( Foto: VCrepórter )

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reagiu a uma tentativa de assalto, matou um bandido e deixou o outro ferido, na manhã desta quarta-feira (28), no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As informações são do comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 8, tenente-coronel Océlio Alves.

O policial militar trafegava pela Avenida XIX, no bairro Conjunto Jereissati II, quando foi abordado pela dupla, que portava um simulacro de revólver e utilizava uma motocicleta. O subtenente reagiu e baleou os dois assaltantes.

Um dos suspeitos morreu na hora, enquanto o outro foi socorrido e levado ao hospital sob custódia policial. O PM se apresentou à delegacia do 24º DP (Conjunto Jereissati II) pela morte do suspeito.