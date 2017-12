Soldado alvo da 'Operação Saratoga' é preso

16:07 · 20.12.2017 / atualizado às 16:53

O soldado da Polícia Militar Dickson Ferguson Soares de França, investigado durante Operação Saratoga, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na semana passada, foi preso. O PM se apresentou, na noite dessa segunda-feira (18), às autoridades e está detido no Quartel do Comando do Policiamento da Capital (CPC).

Dickson Ferguson teria seguido orientação dos seus advogados e cessado a fuga, que acontecia desde o último dia 14, quando foi divulgado um mandado de prisão preventiva contra ele. O servidor é suspeito de envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além de outros policiais, a advogada Alexandrina Cabral Pessoa também é um dos alvos da mesma operação. A advogada é companheira de Dickson Ferguson e permanece foragida.

Reincidência

O soldado já havia sido preso em 9 de abril de 2015, na Praça do Conjunto Polar, na Barra do Ceará, em companhia de outro PM e de um policial civil. O trio estava com um veículo roubado, armas de fogo, uma balança de precisão e R$ 5 mil em espécie.