Socioeducador é feito refém em motim e interno fica ferido

18:12 · 07.01.2017 / atualizado às 18:58

Os internos do Centro Educacional Patativa do Assaré se rebelaram, na manhã deste sábado (7), durante uma tentativa de fuga. Um agente socioeducador foi feito refém e os próprios adolescentes em conflito com a lei travaram uma briga entre si quando o plano foi frustrado. De acordo com o gerente da unidade, Ronny Câmara, um jovem ficou ferido, mas foi atendido no ambulatório do Centro porque sofreu apenas lesões leves.

Conforme Câmara, a fuga foi planejada por um grupo de cinco internos. Eles aproveitariam o momento antes do almoço, em que estariam soltos dentro da unidade, para escapar. Na hora combinada previamente, os adolescentes renderam o agente e o ameaçaram com objetos cortantes, como estiletes.

No entanto, na hora da fuga um dos jovens desistiu e acabou agredido pelos comparsas. Ele teria sido o único ferido, segundo Ronny Câmara. Patrulhas do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram acionadas e controlaram rapidamente a confusão.

O gerente da unidade disse, também, que o levante ocorreu porque nove jovens foram ouvidos pela Justiça e liberados no fim do ano passado e os cinco rebelados não obtiveram o mesmo benefício. Todos os envolvidos no motim já têm mais de um ano e meio na unidade e querem ser ouvidos novamente. Segundo Ronny Câmara, 74 adolescentes são custodiados no Patativa do Assaré atualmente.