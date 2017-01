Sistema prisional do Ceará terá investimento de R$ 52 milhões

15:19 · 18.01.2017

O projeto de lei que cria o Fundo Penitenciário aguarda o retorno da Assembleia Legislativa - Foto: Isaac Amorim / MJC / Divulgação

Após reunião entre o Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ) e secretários da Justiça de todo o País, o Estado do Ceará conseguiu garantir R$ 8,49 milhões a serem investidos no aparelhamento de suas unidades prisionais.

O valor se soma aos R$ 44 milhões - anunciados pelo Ministério da Justiça e Cidadania no início deste mês - já assegurados pelo Estado, totalizando R$ 52,49 milhões.

A secretária da Justiça e Cidadania do Estado, Socorro França, e o adjunto da pasta, Sandro Camilo, participaram de reuniões nesta terça (17) e quarta-feira (18), em Brasília, para discutir o sistema penitenciário nacional. Na terça (17), a reunião entre secretários contou com a presença do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

O Ceará deve começar a receber o repasse quando o Fundo Penitenciário do Estado for criado. O projeto de lei que cria o fundo aguarda o retorno da Assembleia Legislativa para ser encaminhado à Casa para análise e votação e, em seguida, sanção do governador Camilo Santana.