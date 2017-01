Sistema da PRF ajudar a recuperar carros roubados

09:39 · 07.01.2017 / atualizado às 09:58

PRF pretende agilizar identificação de veículos roubados ou furtados com novo sistema ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) possui um registro para ajudar na recuperação de carros roubados ou furtados até 72 horas após o ocorrido. Se o veículo for registrado no Sistema Alerta, disponível no site da Polícia, as informações serão enviadas por e-mail para mais de 400 locais de blitz da PRF e 480 viaturas que têm comunicação via satélite. No cadastro, o Sistema pede informações detalhadas sobre o carro, como placa, chassi, ano de fabricação, marca, modelo e cor.

Caso o furto ou roubo do veículo a ser registrado tenha ocorrido há mais de 72 horas, a PRF recomenda que o motorista verifique junto a Delegacia onde registrou a ocorrência se os dados já estão no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), que é a base nacional de cadastro de informações de veículos automotores. O Sistema Alerta permite o registro após 72 horas do ocorrido, mas a ocorrência permanecerá na base de dados somente para consultas.

O cadastro no Sistema Alerta também pode ser feito por telefone, por meio do número da Polícia Rodoviária Federal, o 191.