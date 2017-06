Sete suspeitos de roubos de veículos em Fortaleza são presos

15:39 · 09.06.2017 / atualizado às 15:41

Delegado Fernando Cavalcante afirmou que quadrilha realizava roubos de veículos em toda a Capital ( Foto: Natinho Rodrigues )

Uma quadrilha especializada em roubos de veículos, que atuava em Fortaleza, foi desarticulada pela Polícia Civil, na última quarta-feira (7). Sete homens foram presos e quatro veículos e duas motocicletas, recuperados. A operação foi divulgada em coletiva de imprensa realizada ontem.

As detenções ocorreram a partir de uma denúncia anônima de que o grupo criminoso estava se utilizando do estacionamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na 4ª Etapa do Conjunto Ceará, para 'esfriar' os veículos roubados, ou seja, guardá-los nos primeiros dias após os assaltos para que a Polícia não chegasse até o bando, mesmo se o automóvel fosse localizado por um rastreador.

Na manhã do dia 7, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) se deslocaram à unidade de saúde e encontraram dois veículos tomados de assalto.

Quatro homens que foram pegar um dos veículos, Paulo Roberto Rodrigues de Sousa, de 26 anos de idade, Reginaldo Lima Pinto, 20, Jefferson Evangelista dos Santos, 25, e Eduardo de Sousa Catunda, 20, foram presos. A esposa de Paulo Roberto, Edilania Silva Bezerra, foi detida na residência do casal.

Dupla é detida em oficina de 'desmanche'

Na sequência da investigação, a DRFVC descobriu uma oficina que era utilizada pelo bando para desmanchar os veículos, a 'Anderson Car', localizada no bairro Granja Portugal. No empreendimento, foram encontrados mais dois veículos roubados. O proprietário, Anderson Lima Dias, 29, e o condutor de um dos veículos, Antônio George Alves da Silva, 35, também foram presos.

Os sete suspeitos presos foram autuados pelos crimes de organização criminosa, roubo e receptação.