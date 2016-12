Sete pessoas são assassinadas no Estado

16:53 · 25.12.2016

Sete homicídios foram registrados no Estado neste sábado (24). De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nenhum dos crimes ocorreu na Capital. Os dados deste domingo (25) só serão disponibilizados na segunda-feira (26).

Nos primeiros minutos do sábado (24), um homem identificado como Davison foi morto a tiros na Avenida Dom Almeida Lustosa, município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Patrulhas da Polícia Militar estiveram no local, mas os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Por volta das 15 horas, na localidade de Catolé, em Horizonte, dois homens mataram um jovem conhecido como Leone. Também na RMF, em Itaitinga, bandidos armados mataram uma pessoa identificada apenas como Ivo.

No interior do Estado ocorreram quatro assassinatos, no dia 24. Em Ocara, José Dantas dos Reis, de23 anos, foi morto a tiros. No município de Jaguaribe, o Comando de Policiamento do Interior (CPI) registrou o homicídio que teve como vítima Francisco das Chagas Pereira Da silva, 28 anos.

Em Crato, Cícero Zuza de Almeida, de 27 anos, acabou preso acusado de matar um homem conhecido como Leandro. O crime ocorreu no Distrito de Ponta da Serra. O último homicídio do dia 24 aconteceu em Jucás. A vítima foi identificada como Osvaldo Alves do Nascimento.