Sejus transfere detentos entre unidades prisionais para evitar conflitos

16:27 · 03.01.2017 / atualizado às 16:58

A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) está transferindo presos, durante todo o dia desta terça-feira (3), com a finalidade de evitar conflitos nos estabelecimentos prisionais cearenses. Outro objetivo da ação é a desarticulação de lideranças entre os detentos. A ação é realizada pelos agentes penitenciários e tem o apoio do Ministério Público do Ceará (MPCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

As transferências estão sendo feitas entre as unidades prisionais da Região Metropolitana, de acordo com a Sejus. Alguns comboios de ônibus, contendo os presos, já saíram do Complexo Penitenciário de Itaitinga. A Sejus não informou, mas acredita-se que os detentos podem ser realocados entre as próprias unidades de Itatitinga ou nas unidades de Pacatuba e Caucaia.

Com a finalidade prestar informações para as famílias dos presos, a Sejus informa que, ao longo desta semana, assistentes sociais e equipe do Núcleo de Atendimento aos Familiares de Internos (Nuasf) estarão prontos para receber os familiares e informar o loca de transferência.