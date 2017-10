Sejus quer liberar R$22 milhões para construir 1ª unidade de segurança máxima do CE

10:03 · 10.10.2017 / atualizado às 10:05

A titular da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), Socorro França, embarcou para Brasília, nesta segunda-feira (9), para tentar agilizar a transferência de R$44 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (FPN) ao Ceará. Desse total, R$22 milhões devem ser aplicados numa nova unidade de segurança máxima.

A nova penitenciária deve abrigar 168 internos e será a primeira unidade do tipo no Estado. Outros R$9,9 milhões do Fundo serão empregados na reforma de outras unidades. Mais R$8,8 milhões se destinarão à aquisição de munição letal e não-letal, espargidores, algemas, armamento e 20 veículos para os agentes penitenciários.

Por fim, segundo a Sejus, R$4 milhões serão investidos na manutenção da unidade de segurança máxima, na capacitação de agentes penitenciários e na manutenção dos equipamentos de tecnologia de segurança. O planejamento das ações foi traçado na última quinta-feira, durante reunião do Conselho Gestor do Fundo Penitenciário.

Liberação

O objetivo da viagem de França é visitar o Departamento Penitenciário Nacional, setor do Ministério da Justiça responsável pela administração prisional, para explicar a projeção de gastos dos recursos do Fundo. A expectativa da Sejus é que eles sejam liberados ainda nesta semana.