Segurança Pública do Ceará define novos titulares; saiba quem assume

15:27 · 17.01.2017 / atualizado às 16:52

A apresentação dos novos gestores acontece durante a reunião semanal do Programa Em Defesa da Vida, às 9h, na sede da SSPDS

O Ceará terá, a partir desta quarta-feira (18), uma série de mudanças em diversos cargos ligados à Segurança Pública do Estado. Isso porque o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, fará o anúncio oficial dos novos nomes que assumem o comando da Polícia Militar e Polícia Civil, além do cargo de adjunto na própria SSPDS.

O novo delegado geral da Polícia Civil, por exemplo, passará a ser o delegado Everardo Lima da Silva, que exerce no momento a chefia do Departamento Administrativo Financeiro da PCCE. O delegado geral adjunto permanece sendo o delegado Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso. A chefia de gabinete da Polícia Civil, por sua vez, vai ficar a cargo do delegado Sérgio Pereira dos Santos, que hoje é titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).

Na Polícia Militar, o novo comandante geral passará a ser o coronel Kennedy Pimentel Lopes, atual secretário executivo da PMCE. O comandante adjunto será o coronel Willamar Lobo Galvão, que hoje é o comandante do Policiamento Especializado da PM. O secretário executivo do órgão será o coronel José Rocha Franco Neto, atual comandante adjunto.

Do Choque para a SSPDS

Além dos novos comandantes da PM e da PCCE, André Costa também anunciará nesta quarta-feira o seu novo secretário adjunto, que será o tenente-coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos, atual comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

