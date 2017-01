Segurança é executado com 13 tiros no Conjunto Ceará

10:41 · 24.01.2017 / atualizado às 10:48

Um segurança da área privada foi executado com 13 tiros de arma de fogo, na noite da última segunda-feira (23), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

De acordo com informações do 12º Distrito Policial (Conjunto Ceará), da Polícia Civil, o segurança, conhecido apenas como Jânio, estava consumindo bebida alcoólica em um bar da 4ª Etapa, quando cinco homens em motocicletas se aproximaram e cometeram o homicídio.

Ainda conforme a Polícia Civil, Jânio era "alma", termo do meio policial utilizado para pessoas que se passam por policiais. No carro da vítima, que estava próximo do local de crime, foram encontrados um distintivo policial, um revólver calibre 38 e uma balaclava (acessório utilizado por policiais para cobrir o rosto).

A Polícia Civil, através do 12º DP, está realizando levantamentos iniciais da investigação do assassinato para chegar aos criminosos.